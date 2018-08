Ventimiglia, il San Segundin d’Argentu a Sergio Pallanca: le congratulazioni del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi

Ventimiglia. “Desidero in qualità di presidente del direttivo del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi, porgere le miei più vive congratulazioni per il premio assegnato al dott. Sergio Pallanca, già componente dello stesso direttivo del comitato quale rappresentante della zona San Bernardo-Seglia” – dice l’avv. Davide Condró.

“Uomo di gran cultura, impegnato costantemente nel sociale, che ha dedicato, e dedica tutt’oggi, gran parte delle proprie energie affinché la storia di Ventimiglia si tramandi nel tempo.

Un premio meritato ed un orgoglio per la città, non dimenticando le sue origini sanbernardine di cui ne va molto fiero, avendo ricoperto per numerosi anni il ruolo di priore della Chiesa di S. Bernardo e di organizzatore dei festeggiamenti per il Santo Patrono” – afferma.