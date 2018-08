Ventimiglia, i carabinieri sequestrano 65 articoli contraffatti al mercato settimanale

Ventimiglia. Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, sia in uniforme che in abiti civili, già dalla prima mattina hanno perlustrato l’area mercatale e quella limitrofa procedendo al sequestro penale di 65 articoli tra i quali profumi e scarpe di noti marchi moda.

L’attività è stata svolta non solo a carico di ignoti ma anche nei confronti di un 29enne cittadino macedone, J.M., che è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Prosegue dunque l’attività di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale realizzata per assicurare il regolare svolgimento del mercato, la tutela dei commercianti e dei numerosi avventori italiani e francesi.