Ventimiglia. E’ crollato stamane un pino dei giardini pubblici Tommaso Reggio, nell’area dei giochi per i bambini. Il secondo nel giro di un paio di mesi. E per la seconda volta, dopo l’episodio del 4 giugno scorso, per un miracolo non si sono registrati feriti.

Il dottore agronomo Roberto Garzoglio, nella sua perizia basata sull’attento studio di tutti i 110 alberi dei giardini, lo ha detto chiaro: 57 esemplari sono da abbattere, troppo pericolosi. Tra quelli indicati dall’esperto, anche il pino piombato al suolo stamane.

A breve, come deciso dal Comune, gli alberi verranno abbattuti. Nel frattempo, prima che l’ennesimo crollo provochi morti e feriti, sarebbe forse il caso di chiudere i giardini.