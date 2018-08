Ventimiglia, cittadini chiedono intervento per persone sospette: i carabinieri denunciano due stranieri

Ventimiglia. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia della città di confine hanno proceduto a deferire in stato di libertà due soggetti extracomunitari, entrambi di origine algerina.

L’intervento è stato richiesto da alcuni cittadini che all’incrocio tra via Chiappori e via Sottoconvento avevano notato due persone aggirarsi con fare sospetto tra alcuni veicoli in sosta. Accortisi della richiesta di soccorso, i due giovani si sono allontanati velocemente, cercando di nascondersi all’interno di un esercizio commerciale nella limitrofa via Cavour, dove però il tempestivo intervento dei militari ha consentito di individuarli e riconoscerli quali i soggetti segnalati.

I successivi accertamenti eseguiti in caserma hanno consentito di verificare la sussistenza della inottemperanza per entrambi di un decreto di espulsione emesso da due differenti questure. A seguito delle perquisizioni eseguite sulle persone è stato possibile rinvenire altresì un taglierino a serramanico, sottoposto a sequestro dai carabinieri.

Oltre alla denuncia per entrambi per la violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, il possessore del coltello è stato deferito anche per porto di armi o oggetti atti ad offendere.