Ventimiglia. Un esemplare di cigno agonizzante è stato recuperato presso la foce del Roja nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri forestali che lo hanno consegnato ad un veterinario ventimigliese per le cure del caso, con la speranza che l’uccello possa salvarsi e che, dalle analisi sull’animale, si possa comprendere per quale motivo stia male.

Nei giorni scorsi, sempre alla foce del Roja, erano state recuperate le carcasse di dieci germani reali. Altri sarebbero invece in condizioni critiche.

Ancora non si conoscono le cause della moria di uccelli acquatici. Sul caso indagano i carabinieri forestali.