Ventimiglia. Intorno alle 4, un automobilista a bordo di una Renault targata francese ha perso il controllo della propria auto ed è andato a sbattere contro una Lancia Y regolarmente parcheggiata. E’ successo in via Cavour, all’altezza del civico 12, nei pressi dell’incrocio con via Metella.

La Lancia Y è andata semidistrutta e, a sua volta, è finita contro una Fiat Stilo, parcheggiata davanti; che ha poi spinto in avanti una Renault Megane, la quale è impattata contro un furgoncino Renault Kangoo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale impegnata nei rilievi. Accertamenti sono in corso sul conducente del mezzo che è sbandato, per verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza. I residenti sono stati svegliati di soprassalto per il forte botto provocato dall’incidente.