Ventimiglia Calcio sconfitto dall’Imperia nel primo turno di Coppa Italia

Ventimiglia. Un gran caldo, qualche errore individuale di troppo, un avversario obiettivamente difficile. Il Ventimiglia è sconfitto dall’Imperia nel primo turno di Coppa (2-0), i nerazzurri archiviano senza troppe ansie la prima vittoria. I granata producono poco e non raccolgono nulla. Prossimo appuntamento domenica 2 settembre, in casa, con l’Alassio.

La partita del Ventimiglia comincia in salita con un rigore a favore dei padroni di casa, rigore trasformato da Costantini. I nerazzurri fanno il bis subito dopo con Moscatelli che sfrutta un’indecisione del Ventimiglia. Poi l’Imperia controlla il match, i granata ci provano in un paio di occasioni ma il risultato non cambia più.

Imperia-Ventimiglia 2-0: (9′ Costantini rig., 15′ Moscatelli)

Imperia: Trucco, Fazio, Risso, Giglio, Ambrosini, Di Lauro, Faedo, Figone, Castagna, Costantini, Moscatelli (46’Pinna). A disposizione :Meda, Pinna, Verda, Pallini, Di Cianni, Manitto, Chariq, Cosenza. Allenatore: Buttu

Ventimiglia: Scognamiglio, A. Sammartano, Serra, Allegro, Alberti, Musumarra, Cafournelle, Allaria, Felici, Galiera, L. Sammartano. A disposizione: Bevilacqua, Piantoni, Trimboli, Principato, Giunta, Vinciguerra, Managò, A. Rea, D. Rea. Allenatore: Soncin