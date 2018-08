Ventimiglia. Incubo per i pendolari del Ponente che questa mattina, a partire da poco prima delle sette, hanno dovuto fare in conti con una circolazione ferroviaria verso la Francia da bollino nero: treni in ritardo anche di ore o direttamente cancellati a causa di un albero che si è abbattuto sui binari a Garavan in territorio francese, danneggiando la linea area che alimenta i convogli.

Alcuni esempi. Il treno in partenza per Cannes alle 6,59 ha accumulato un ritardo di 50 minuti, quello che avrebbe dovuto lasciare la stazione di Ventimiglia alle 7,29 è stato direttamente cancellato. Ottanta minuti di ritardo per il treno diretto a Grasse in partenza alle 10,29. Soppresso quello per Cannes alla 10,59.