Ventimiglia. Anche oggi il mercato settimanale di Ventimiglia è stato presidiato da un servizio interforze intenso e minuzioso, disposto dal questore di Imperia, dottor Cesare Capocasa, che ha impiegato numerosi agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei carabinieri, militari della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale, molti dei quali anche in abiti civili, che hanno sorvegliato l’area del mercato per tutta la giornata.

I risultati incoraggianti registrati anche nelle scorse settimane, vedono modificare sempre le modalità operative, in modo da non concedere agli abusivi riferimenti per portare a compimento la loro illegale attività. I controlli, iniziati nelle prime ore della mattina, sono proseguiti fino al pomeriggio, con discrezione, evitando in ogni caso l’uso della forza.

Verifiche scrupolose sui treni e sugli autobus di linea fin dalle prime ore della giornata ed estese anche ad altri Comuni del ponente. Non sono mancati i posti di controllo per individuare veicoli privati ritenuti sospetti. Molti i venditori ambulanti illegali che, per paura di incappare nei controlli e nei sequestri, hanno rinunciato alla vendita e utilizzato fantasiosi nascondigli per le merci o hanno deciso di ritornare a casa.

Tanti hanno continuato a passeggiare tra i banchi senza tuttavia poter portare con se le merci e sono stati tenuti sotto stretto controllo per ore.

Oltre agli operatori impiegati per la sicurezza interna del mercato, le forze dell’ordine hanno dovuto impiegare altri Agenti alla ricerca delle merci accuratamente nascoste nei dintorni.

L’operazione ha avuto un positivo successo.

Polizia di Stato:

Commissariato P.S. Ventimiglia congiuntamente a Polizia Locale Ventimiglia

Oltre 50 le persone sottoposte a controllo di Polizia.

Circa 100 gli articoli contraffatti sottoposti a sequestro in tre distinti sequestri penali eseguiti a carico di ignoti.

Posto Polizia Ferroviaria Ventimiglia:

Due le persone denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per vendita di prodotti con marchio contraffatto e ricettazione -entrambi del Senegal, uno dei quali arrestato in esecuzione di ordine di Carcerazione della Procura presso il Tribunale di Alessandria – e due sequestri a carico di noti per complessivi 93 articoli

Polizia locale:

nella mattinata, oltre all’attività svolta congiuntamente a personale del Commissariato, gli agenti hanno redatto 1 verbale di accertamento a contravvenzione (art1 comma 7 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005) commessa da una turista francese che ha acquistato nell’area del mercato una borsa di una prestigiosa casa di moda internazionale.

Tra gli articoli rinvenuti molte borse di grandi dimensioni, foulard, maglie, scialli, portafogli, occhiali, braccialetti, accessori per abbigliamento e ornamento. Tutti perfettamente somiglianti, a prima vista, a quelli originali delle più famose e pregiate marche internazionali.

L’impegno di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha garantito una situazione generale di tranquillità e sicurezza agli operatori commerciali e a tutti i frequentatori del mercato.

Servizi come quello di oggi saranno ripetuti ogni settimana.