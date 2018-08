Ventimiglia. Un appartamento del condominio al civico 7 di passeggiata Oberdan è stato svaligiato dai ladri lo scorso 30 luglio. E’ successo di mattina, tra le 10,45 e le 11,50: orario in cui la padrona di casa aveva lasciato l’abitazione. I ladri sono entrati scassinando la porta di ingresso, che al suo ritorno, l’inquilina ha trovato ancora aperta.

Bottino del furto: un orologio da donna Rolex con cinturino in argento, un bracciale d’oro in oro giallo e uno in oro bianco con lavorazione a serpente, una fedina in argento, un paio di occhiali da donna di marca Dior, due penne stilografiche e 350 euro in contanti.

L’appartamento è stato messo completamente a soqquadro dai malviventi, di cui al momento non vi è nessuna traccia. Indaga la polizia.