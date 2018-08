“Venerdì in CRI” a Imperia: serata all’insegna di musica, cucina conviviale e solidarietà

Imperia. Giro di boa anche per i “Venerdì in CRI”, gli eventi estivi organizzati dal Comitato di San Giovanni per sostenere la Croce Rossa di Imperia con serate all’insegna di musica, cucina conviviale e solidarietà.

Oggi, venerdì 24 agosto, a partire dalle 21 presso la sede della Croce Rossa di Imperia in via Trento 3 tutti sono invitati alla penultima serata in calendario dove, tra cucina estiva e musica evergreen, ci si potrà divertire e allo stesso tempo essere solidali con le attività della Cri nella città.

Il Comitato di San Giovanni, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, ha organizzato infatti quattro serate aperte a tutti, per contribuire e sostenere le attività della CRI nella città. “Il menù di oggi sarà a tema con il periodo estivo: venite a scoprirlo e a trascorrere un momento di speciale aggregazione, sociale e solidale.Vi aspettiamo!” – affermano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0183-299 090 o visitare il sito www.ineja.it