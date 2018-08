Vallecrosia, ventenne trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Vallecrosia. Un giovane di vent’anni è stato trovato morto ieri sera nella propria abitazione a Vallecrosia, quasi certamente per un atto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto il ragazzo a compiere il tragico gesto. Così come è in via di definizione la dinamica di quanto accaduto.

Il giovane era sportivo e aveva tanti amici.