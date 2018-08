Vallecrosia, scomparsa di don Umberto: il ricordo degli allievi della classe di religione del 1978

Vallecrosia. E’ spirato nella notte di ferragosto all’Ospedale di Sanremo all’età di 81 anni il sacerdote don Umberto Collecchia per 26 anni apprezzato parroco della chiesa di San Rocco.

E’ stato impegnato in tante iniziative benevoli in campo sociale. Molto partecipata e sentita la cerimonia dei funerali officiata dal vescovo diocesano mons. Antonio Suetta.

Nella foto “storica” si ritrova don Umberto impegnato come portiere, con tanto di cappello in testa, nella partita di calcio disputata al Don Bosco di Vallecrosia tra allievi e docenti dell’Istituto professionale per il commercio di Ventimiglia, nell’anno scolastico 1978 che lo vedeva insegnante di Religione.

Vale la pena ricordare che la partita diretta dall’arbitro Baldacchino terminò con il punteggio di 13 a 9 per i giovani studenti sostenuti da un buon numero di “tifosi”. Queste le formazioni in campo: allievi – Fiorini, Cimardi, Stefanini, Traverso, Squarciafichi, Tedesco e Bestagno; professori – Colecchia, Giacobbe, Raneri, Corradi, La Bella, Ronca e Marziano. (e.r.)