Vallecrosia, minoranza soddisfatta: “Grazie alle nostre interpellanze, oggi il collegamento da parcheggio a mare è aperto”

Vallecrosia. “Un completamento di un’opera importantissima per la nostra città, per il nostro lungomare, per i nostri commercianti, per i nostri cittadini e per i turisti. All’indomani delle elezioni”, esordiscono i consiglieri Quesada, Scarinci, Perri e Giordano, “Questi lavori si sono rallentati di molto addirittura fermati per diversi giorni, senza mettere pressione a quelle interferenze che provocavano il blocco dei lavori e continuavano a non vedere nessun lavoratore per completare questo sbocco al mare di semplice realizzazione”.

“Più volte abbiamo chiesto come mai i lavori non siano andati avanti, fino al punto che, stanchi di non essere considerati, abbiamo presentato tre interpellanze urgenti in consiglio comunale da parte di ogni gruppo consigliare chiedendo e sollecitando di completare i lavori entro una settimana, vista la stagione ormai nel pieno, vista la forte necessità di parcheggi che il nostro mare ha bisogno per ospitare i cittadini e turisti, visto l’impegno economico della precedente amministrazione messo a disposizione della città”, aggiungono i consiglieri, “Siamo veramente soddisfatti che oggi questo intervento si sia completato, dimostrando pertanto ai consiglieri di maggioranza polemici, ed alle persone di parte che il ruolo della minoranza è solo ed esclusivamente questo , controllare e intervenire affinché la maggioranza capisca dove e come intervenire per risolvere quelle criticità che bloccano lavori e sviluppo di Vallecrosia”.