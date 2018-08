Vallecrosia. Grande affluenza alla “Passeggiata sotto le stelle” organizzata ieri sera dall’A.S.D Atletica Vallecrosia, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia. Tantissime persone si sono infatti presentate sul lungomare per partecipare alla marcia podistica non competitiva di cinque chilometri a scopo benefico.

Una parte del ricavato della manifestazione sarà infatti donato alla Croce Azzurra di Vallecrosia per l’acquisto di un defibrillatore per le sue nuove ambulanze, mentre l’altra parte verrà investita nello sviluppo dell’atletica leggera sul territorio. “La manifestazione è andata bene, c’è stata un’enorme affluenza, non ce l’aspettavamo. E’ stato un momento di svago e di sport tutto all’insegna del benessere – afferma Celestina Malugani dell’Atletica Vallecrosia – Ringraziamo tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e l’hanno supportata, come i volontari della protezione civile, la Croce Azzurra, la polizia locale, l’amministrazione di Vallecrosia, che ci ha sostenuti e ci ha dato il permesso di passaggio sul lungomare, e ovviamente tutti coloro che fanno parte dell’Atletica Vallecrosia.

Lo scopo dell’evento è stato quello di raccogliere dei fondi da donare alla Croce Azzurra e dei fondi da investire soprattutto nell’atletica giovanile, visto che al momento vi sono corsi solo per atleti adulti e non per i più piccoli. L’Atletica Vallecrosia è un’associazione che fino a dieci anni fa riusciva a coltivare giovani talenti che sono arrivati a vincere campionati nazionali, ci piacerebbe perciò poter far rinascere il settore giovanile dove poter accogliere tutti i ragazzi che vogliono provare questa disciplina”.

Sono stati circa 300 gli atleti iscritti che, dopo il discorso del sindaco Armando Biasi e il via dato da Celestina Malugani, durante la serata, presentata e commentata da Matteo Ercole, hanno seguito il percorso per due giri sul Lungomare Marconi e sulla nuova passeggiata di Bordighera. Alla fine della fatica a tutti i partecipanti è stato offerto un ricco rinfresco.

Sono stati poi consegnati dal vice presidente del Consiglio comunale ed ex atleta Marco Calipa le coppe e i premi ai primi tre maschi più veloci (Olivero Luca, Daniele Carlini e Mohamed Saqat); alle prime tre femmine più veloci (Miriam Bazzicalupo, Elisa Riceputo e Alessia Peduzzi); al 1° iscritto alla marcia (Vincenzo Fraccalvieri, che ha ricevuto un buono acquisto per la Parafarmacia Pallanca a Ventimiglia); al partecipante più giovane (Filippo Campi, che ha ricevuto una coppa e un buono per astuccio/diario da Pellegrino a Vallecrosia); al partecipante meno giovane (Bruno Bovenzi, che ha ricevuto una coppa e un buono di 1 kg di pasta da consumare da Pasta Fresca Morena a Ventimiglia); al gruppo più numeroso (Tabata, composto da 25 membri, che ha ricevuto una coppa e medaglie singole e un corso di formazione BLSD); a chi è venuto da più lontano (Giuseppe Lomonte, che ha ricevuto prodotti tipici liguri dall’azienda Cuvea di Rocchetta); all’ultimo arrivato (Elena Trivieri, che ha ricevuto una coppa e un orologio del negozio “Il Profeta”); al più veloce Under 12 (Giovanni Rocco, che ha ricevuto una coppa, un mese gratis per un corso di atletica e un buono per menù baby a La Polena); al più veloce Under 15 maschio (Tommaso Ferrari, che ha ricevuto una coppa, un mese gratis per un corso di atletica e un buono per lo scivolone) e femmina (Sofia Clavio, che ha ricevuto una coppa, un mese gratis per un corso di atletica e un buono per lo scivolone).

Altri premi sono stati invece dati a estrazione. Hanno così vinto un premio anche Aldo Rovi, Roberto Martini, Maria Randone, William Campi, Paolo Magnoni, Maria Laura Gamba, Remo Peduzzi e Giuliana Masini.

“Ci teniamo inoltre a ringraziare tutti i commercianti che hanno generosamente offerto i premi: Pasta Fresca Morena, Parafarmacia Dott. Pallanca, La Balena Bianca, Cartoleria Libreria Pellegrino, AED Accademy, Il profeta, Azienda Agricola Cuvea, Ristorante Pizzeria Le Vele, Grecale Beach Club, Pizzeria Bella Napoli, Distributore Tamoil Vallecrosia, Bar Vineria Guglielmo, Capelli Neri Parrucchiera Uomo Donna, Blu Bar, Bagni La Polena, Lo scivolone da 50mt a Vallecrosia Beach, Sporting Vip Intersport, Bar Gelateria Festival e Tuttolavoro. Un ringraziamento va anche alla Balena Bianca, che ci ha aiutato, e al ristorante Mediterraneo, che ci ha permesso di utilizzare la sua elettricità quando abbiamo avuto un problema tecnico” - sottolineano alla fine gli organizzatori.