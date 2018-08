Vallecrosia, l’opposizione: “Croce Azzurra pronta a partire per il crollo del Ponte sul Polcevera”

Vallecrosia. “Un ringraziamento particolare va a tutti i soccorritori che si sono mobilitati, anche la nostra Croce Azzurra di Vallecrosia è stata messa in stand by pronta per partire a sostegno ed aiuto.

Abbiamo chiesto subito al Sindaco alla luce di questa tragedia che per rispetto delle vittime e del popolo Ligure di sospendere tutte le manifestazioni in programma quest’oggi in senso di lutto e solidarità.

Ringraziamo pertanto il Sindaco ed il Parroco della parrocchia di San Rocco , Don Antonio per aver accolto questa nostra riflessione annullando e posticipando gli eventi in programma” - dichiarano Perri Fabio, Quesada Cristian, Scarinci Albanan e Giordano Ferdinando.