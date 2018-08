Vallecrosia, la minoranza risponde a Biasi: “Ha più volte detto che ci avrebbe coinvolto sulle pratiche”

Vallecrosia. La minoranza risponde al sindaco Biasi.

“Esprimiamo un semplice concetto che siamo sicuri anche il Sindaco sarà in grado di comprendere con facilità. Noi non abbiamo avuto la fortuna di avere 7 mesi di formazione come i suoi candidati, ma siccome l’ esperienza ce la siamo fatta sul campo a differenza sua e loro non abbiamo certo bisogno né di ispiratori ne tantomeno di Guru ma bensì di buon senso nel mettere in pratica la poca esperienza di 15 anni alcuni e 5/7 altri .

Non abbiamo bisogno che nessuno ci dica che non si sottrarre il posto ai disabili, perché in questo caso si tratta di buon senso e sensibilità umana che o la si ha oppure no. L’ ex Assessore Paolino ha espresso una dichiarazione personale esprimendo alcune perplessità su una pratica su cui il Sindaco Biasi, nonché unico sindaco certificato ha volutamente glissato come fa tutte le volte che sbaglia o quando è in difficoltà che non sa cosa dire o come giustificare scelte sue quale sindaco e dei suoi assessori e consiglieri formati. Parla di unità di rispetto nei confronti degli altri peccato che alle sue parole non seguano i fatti passa la giornata tra Armandoinforma e comunicati ad attaccare le minoranze anche quando non lo hanno attaccato.

Alcune lacune sul senso della democrazia abbiamo la sensazione che sia lui ad averle visto la totale mancanza di rispetto istituzionale che dimostra in ogni suo intervento. Non accetta la differenza tra la maggioranza e l’ opposizione che è sostanziale. La minoranza non dice sempre Si signore ma agisce in maniera responsabile ed autonoma di ciascun gruppo utilizzando il metodo del confronto democratico per capire se possano essere condivise anche posizioni diverse, cosa che invece il sindaco Biasi non fa, ne con noi ne a detta di alcuni suoi sostenitori con il suo gruppo, o la pensi come lui o stai sbagliando! Ha più volte detto che ci avrebbe coinvolto sulle pratiche ma stiamo ancora aspettando”.