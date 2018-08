Vallecrosia, il Sindaco Biasi presenta gli sviluppi relativi al progetto del lungomare cittadino

Vallecrosia. “Quest’ultima settimana è stata determinante per il progetto di sviluppo del lungomare di Vallecrosia”. L’Amministrazione Comunale è stata ricevuta in Regione due volte, dove è stato esposto il progetto sia alla parte politica, sia ai funzionari, che prevede non solo la realizzazione della pista ciclabile, ma anche la creazione dei servizi per la stessa e la riqualificazione del lungomare.

Armando Biasi afferma:”Il progetto è stato accolto con entusiasmo da ambo i fronti, sia dai funzionari, sia dai politici, il nuovo lungomare rappresenterà un polo di attrazione turistica, valorizzando le sue potenzialità.

Lunedì, in Consiglio Comunale, abbiamo anticipato i passaggi che si susseguiranno per la concretizzazione del progetto. Nonché, nella stessa sede, abbiamo esposto alla minoranza che siamo riusciti a risolvere il blocco, ereditato dalla vecchia Amministrazione, relativo all’apertura del collegamento tra l’Aurelia ed il lungomare, che è stato aperto oggi alle 14. Grazie a vari incontri con l’Enel, siamo riusciti a risolvere una situazione in stallo da tempo. Quindi, ringraziamo la minoranza, sempre attenta a sollecitarci, ma la situazione era già stata risolta ben prima della loro interpellanza. Ogni suggerimento sarà sempre ben gradito, perché il nostro obiettivo è il bene comune, ma sempre nel rispetto dei ruoli e non per mera visibilità mediatica. Sempre pronti all’ascolto di qualsiasi cittadino che abbia suggerimenti o segnalazioni.”