Vallecrosia. E’ morto la scorsa notte don Umberto Collecchia, parroco per ventisei anni della chiesa di San Rocco a Vallecrosia. Aveva 81 anni ed era originario di Genova. A dare l’annuncio della morte del sacerdote è il vescovo Antonio Suetta, insieme al capitolo dei canonici, a tutto il presbiterio diocesano e ai familiari dell’anziano.

Ordinato presbitero il 14 marzo del 1959, don Umberto era parroco emerito nella parrocchia di San Rocco.

La sua profonda umiltà e la sua grande generosità hanno contraddistinto i numerosi servizi a cui è stato chiamato nei quasi sessant’anni di sacerdozio: segretario del vescovo Verardo, rettore del seminario, primo direttore dell’opera pellegrinaggi e iniziatore dei viaggi a Lourdes, direttore dell’ufficio missionario e assistente dell’Azione cattolica, oltre che parroco a Calvo (Ventimiglia), a San Giuseppe (Sanremo) e infine a Vallecrosia, nella parrocchia di San Rocco dove era rimasto a vivere negli ultimi mesi come parroco emerito.

La sua fede incrollabile gli ha permesso di vivere anche gli ultimi mesi di malattia come attesa serena dell’incontro con il Risorto, in spirito di totale affidamento al Padre.

I funerali avranno luogo sabato 18 agosto 2018 alle 10, mentre alle 21 di venerdì 17 agosto si svolgerà una veglia di preghiera.