Vallecrosia, donna trovata morta in casa: era deceduta da qualche giorno

Vallecrosia. Una donna di 86 anni è stata trovata morta in casa in via San Vincenzo. E’ successo nel tardo pomeriggio. Da tempo i vicini non vedevano l’anziana, che viveva da sola, così hanno dato l’allarme. Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, il vigili del fuoco e la polizia municipale.

Appena entrati in casa, i soccorritori hanno trovato il corpo della donna, morta da qualche giorno. A quel punto non hanno potuto far altro che avvisare il medico legale.