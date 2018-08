Vallecrosia, dal 4 settembre riprendono i corsi dell’ASD Scuola Karate Wadi Ryu Camporosso

Vallecrosia. L’ASD Scuola Karate Wadi Ryu Camporosso ha il piacere di comunicare che il 4 settembre riprenderanno regolarmente i corsi presso la palestra dell’istituto Maria Ausiliatrice di Vallecrosia.

I corsi prevedono l’inizio alle 16.15 nei giorni di martedì e giovedì, con il pre karate per bambini dai 3 ai 5 anni, per proseguire poi con i corsi per bambini e quelli per adulti. Per maggiori info contattare il 3355361027.