Vallebona. Molto probabilmente è stato rapito, Spike, il bulldog inglese di circa tre anni e mezzo sparito nel nulla venerdì intorno alle 18,30. “Tutto è successo in quarto d’ora”, ha dichiarato la sua padrona Michela Veziano, “Mio marito era in casa e Spike era in giardino. Poi è entrato, poi uscito e sparito nel nulla. Di lui non c’erano più tracce”.

Per ritrovare Spike, Michela ha chiesto l’intervento anche dei cani molecolari di una associazione onlus genovese: dopo un sopralluogo sul posto, i cani si sono fermati sulla strada. Probabile, dunque, che Spike sia stato caricato su un’auto: essendo un cane di razza con un buon pedigree, questa è l’ipotesi più probabile.

La famiglia è arrivata ad offrire una ricompensa fino a 4mila euro per chi riporterà a casa Spike.

Questo il numero di telefono da contattare:3482664949