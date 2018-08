Upega, domenica la tradizionale Festa della Madonna della Neve

Entra nel vivo l’estate di Montegrosso Pian Latte.

In programma per domani la tradizionale Festa della Madonna della Neve in Loc. Navette (UPEGA), in mattinata verrà celebrata la messa, pranzo campestre per tutti gli intervenuti ed a seguire ancora un po’ di tempo per stare insieme in allegria con le fisarmoniche ed il canto popolare.

Martedì 7 agosto importantissimo appuntamento invece per gli amanti della natura e dell’escursionismo con il Trekking Someggiato verso l’Alpeggio di Pian Latte, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì, l’Agriturismo Cioi Longhi e l’Home Restaurant A Ca’ di Tacui: un’imperdibile occasione per trascorrere una fantastica giornata al fresco delle nostre amate Alpi Liguri; info e prenotazioni (obbligatorie) 3473183308.

Mercoledì 8 sarà invece la volta della musica con I Monelli di Montegrosso che si esibiranno in concerto in Piazza Ai Caduti alle ore 21.00.

Giovedì 9 sarà la volta del Gruppo Teatro Carillon di Torino, nel pomeriggio spettacolo di giocoleria e trampoli.

Per concludere la settimana sabato 11 alle ore 21.00 in Piazza Ai Caduti la Compagnia Stabile Città di Sanremo, presenterà “Aia de Festival” – Commedia Dialettale.

L’Associazione Pro Loco augura a tutti delle buone ferie ed è felice di invitarvi a partecipare alle iniziative proposte.