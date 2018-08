Unojazz, Sanremo rinnova il Festival internazionale con lo sguardo puntato al pubblico francese

Sanremo. Tutto è pronto per l’edizione Unojazz Sanremo 2018.

La rassegna internazionale di Musica Jazz, che si svolgerà sul palco di Pian di Nave, location suggestiva accanto al Forte di Santa Tecla dal 15 al 18 Agosto 2018.

Anche quest’anno, il Festival Internazionale di Musica Jazz, organizzato da Unogas Energia in collaborazione con il Comune ed il Casinò di Sanremo, animerà I’estate della Città dei Fiori. Un programma ricco e denso che prevede venti appuntamenti musicali in quattro giorni di cui dodici gratuiti, volti a valorizzare la Città dei Fiori come palcoscenico naturale di manifestazioni artistico-culturali di valore:

-Le incursioni jazz animeranno le vie della città per sorprendere residenti e turisti;

-I concerti gratuiti denominati Open Jazz alle 19.00 apriranno Ie quattro serate;

-Ogni sera dalle ore 21.00 2 concerti con artisti di fama internazionale costituiranno il cuore della manifestazione;

-l Late Jazz, il “dopo il Festival” con le sue Jam Session aperte sarà protagonista della notte presso il Pico Centrale.

Unojazz Sanremo 2018 è un Festival internazionale non solo per grazie agli artisti ospitati, ma L’edizione 2018 del Festival porta con sé altre importanti novità:

-Una Masterclass Unojazz Sanremo agli studenti di musica con il batterista di fama mondiale Henry Cole, Ia mattina di sabato 18 agosto presso gli spazi del Forte di Santa Tecla;

-Il Premio Unojazz Sanremo per celebrare i successi e la carriera di uno degli artisti presenti al Festival.

Come ogni anno l’intera manifestazione ha anche un risvolto benefico, grazie al sostegno all’associazione TOKO-VATO che opera da anni nella Regione di ltasy, nel Madagascar centrale. Infatti, Ia parte di incasso di competenza di Unogas Energia sarà completamente devoluta in beneficienza, così come le offerte raccolte durante le serate dell’Unojazz Sanremo 2018.

Nuova codirezione artistica e tecnica internazionale, grazie alla collaborazione di Marco Tonin (Direttore Artistico) e David Tessier (Direttore Tecnico), il Festival si propone di essere occasione per creare, attraverso la musica, un trait d’union tra Ia nostra Riviera e quella Francese e Monegasca.

