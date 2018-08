Una sanremese sulla strada del Festival, continua il sogno della 23enne Nesibe

Sanremo. La sua passione per la musica e il canto l’hanno convinta una sera, dopo aver visto il Festival di Sanremo con la cugina, a iscriversi ai provini di Area Sanremo. A maggio ha passato la prima selezione portando una cover di Pino Daniele, ora il suo percorso continua e il prossimo appuntamento è a Novara il 31 agosto e il 1° settembre per un altro casting.

Stiamo parlando della sanremese Nesibe Caprile, 23 anni, che lo scorso mese ha raccontato la sua storia a R24Young. [Leggi]

Arrivata a questo punto la sfida diventerà sempre più difficile: ‘’La prossima selezione sarà a Novara, siamo circa 80-90 ragazzi, questa volta provenienti da più regioni. Dopo le selezioni faremo anche degli stage formativi ma il momento clou sarà durante la serata dell’1 poiché ci sarà una cena di gala con vari ospiti come Michele Bravi e Irama che annunceranno i vincitori’’.

Quelli che passeranno le selezioni andranno automaticamente al Palafiori per l’ultima selezione, questa volta però niente cover bisognerà presentare l’inedito.

Non possiamo far altro che augurarle un grosso in bocca al lupo!