Sanremo. “Canto in ogni momento della giornata da quando sono piccola’’. Sono le parole della sanremese Nesibe Caprile, classe 1995, che fin da piccola ha la passione per il canto.

La ragazza ha deciso di partecipare alle selezioni di Area Sanremo per entrare a far parte delle nuove proposte e salire sul palco della kermesse canora più famosa d’Italia.

Racconta a R24 Young: “L’anno scorso a febbraio ero a casa che stavo guardando il Festival, ero con mia cugina, così dal nulla mi sono girata e le ho detto ‘quasi quasi li faccio anche io i provini’’’.

E così è stato: da un gioco nato una sera guardando “Sanremo” ha deciso di iscriversi oggi sta vivendo il suo sogno. “A maggio ho passato i provini di Genova. Era la prima selezione e ho portato una cover di Pino Daniele ‘Dubbi non ho’ ’’ .

Il primo casting di Nesibe è andata a buon fine, ma ora la sfida diventerà sempre più difficile. Il prossimo appuntamento è il 31 agosto e il 1 settembre a Novara. “Ci sarà un’altra giornata di selezioni, i ragazzi , questa volta, provenienti da più regioni si sfideranno tra di loro e chi passa andrà al Palafiori per presentare l’inedito’’. Chi passerà a Novara riuscirà ad arrivare al Palafiori di corso Garibaldi con l’inedito al quale la ragazza sta lavorando da un po’ di tempo con il vocal trainer Giancarlo Genise, un professionista in ambito musicale. “Ho auto la possibilità di conoscerlo, e sta iniziando un grande percorso lavorativo’’.

La sua passione per la musica e il canto dura da sempre, lo scorso anno ha passato le selezioni per una scuola di canto a Milano “Music art and show”. “Sono entrata dentro la scuola solo che per vari motivi non me la sono sentita di andare via da Sanremo. Ora faccio parte della scuola di canto a Ospedaletti ‘e.m.i.’ , nella quale ho dato degli esami a giugno’’. E’ stato per lei il primo anno serio di lezioni. Ha partecipato anche a numerose competizioni come il Video festival live, un concorso dove le finali si sono svolte a Milano Marittina e c’era come giudice Mara Maionchi : ‘’Sono arrivata tra i primi 20 e 30 cantanti d’iIalia, è stata una soddisfazione’’.

“Durante il festival ho sempre lavorato nella gelateria di mia mamma in centro – ci confida sorridendo –. Mentre facevo i coni è capitato di preparare il gelato a personaggi noti, tipo Bianca Atzei o anche qualche cantante delle nuove proposte, i quali mi hanno raccontato la loro esperienza. L’anno prossimo speriamo di lasciare i coni gelato per il palco dell’Ariston!”. Sarebbe un buon compromesso, intanto non possiamo far altro che augurare un grande in bocca al lupo a Nesibe.