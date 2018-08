Un caso di morbillo segnalato a Monaco. Il Governo del Principato: “Vaccinatevi”

Monaco. Anche il ricco Principato d’oltralpe ha a che fare con il contagio da malattie esantematiche e con chi non si vaccina. Martedì scorso, la direzione di Health Action è stata informata di un caso di morbillo, che ha colpito un residente monegasco

Anche se l’individuo infetto ora si trova all’estero per le cure, il Governo montecarlino invita chiunque non abbia avuto il morbillo per verificare che la sua vaccinazione sia aggiornata e non esitare a consultare il suo medico in caso di emergenza.

Per proteggere se stessi e gli altri, il Governo insiste sull’importanza dell’immunizzazione di routine. Ad esempio, secondo quanto riporta Nice Matin, una singola persona che non era stata vaccinata nel 2013 a New York aveva contratto il morbillo e da sola ne aveva infettate altre 58 in poche settimane.

“Una conseguenza significativa che è costata molto al sistema sanitario e mostra che la vaccinazione non è solo una questione di scelta personale”.