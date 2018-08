Ultima settimana di agosto ricca di appuntamenti a Diano Marina

Diano Marina. Almeno un appuntamento al giorno, nella settimana a cavallo tra fine agosto e fine settembre per

allietare gli ancora numerosi turisti e il tempo libero dei residenti. Il clou nel week end con l’ormai consueta notte bianca di inizio settembre, questa volta a tema anni ‘50 e ‘60, e le numerose iniziative collaterali. Ma nei feriali non mancano i motivi d’interesse (Locandina Notte Bianca 1 Settembre 2018).

Tre, come di consueto, nelle serate dispari, sono gli appuntamenti con Balliamoci l’estate, lo show di Gianni Rossi, sul Molo delle Tartarughe. Terz’ultimo martedì dell’estate per Diano in musica: domani, martedì 28, in quattro diverse location del centro sarà proposta musica dal vivo, con protagonisti Mercenari (via Milano), Like Trio (via Genala), The Wavers 51 (via Cairoli) e 80’s One Night (via Genova).

Nella serata di mercoledì ultima serie di proiezioni dedicate al mare e ai fondali del Golfo con Diano sottoMarina, la

rassegna curata dall’Asd Informare. “L’abc del mare”: i primi passi per conoscerlo è il tema della serata, in piazza Martiri della Libertà. Poco più distante, nel parco di Villa Scarsella, tre tenori (del calibro di Alessandro Fantoni, Angelo Scardina e Manuel Borroi) saliranno sul palco, accompagnati dal M° Andrea Albertini al pianoforte, per l’atteso Omaggio a Pavarotti, il grande cantante modenese di cui tra qualche giorno ricorrerà l’11° anno dalla sua scomparsa. Biglietti a 15 e 10 euro, con prevendita tutte le mattine presso la sede di via Cavour 30.

Per quanto riguarda la sempre gettonatissima rassegna dedicata ai più piccoli, gran finale per Giovedì Bimbi, con la

Notte dei Pirati, dalle 20.30 in piazza Martiri della Libertà. Sempre giovedì 30, per tutto il giorno, la parte pedonale di corso Roma sarà animata da un curioso mercatino di antiquariato, modernariato e artigianato, caratterizzato dalla

presenza sui banchi di oggetti e addobbi di colore rosa, in onore del gentil sesso.

Da segnalare che sino a fine mese (dalle 13.30 alle 15 e dalle 20.30 alle 22), presso la sala mostre di Palazzo del

Parco, sarà possibile visitare l’esposizione di foto d’arte “Sogni astratti” di Damiano Portosi, che da sabato 1 lascerà

posto ai quadri e agli oggetti in porcellana di Lucia Busacca. Ultimi giorni inoltre per il Trenino del Golfo, molto gettonato questa estate, in funzione sino a sabato 1 compreso, mentre domenica 2 chiuderà i battenti il mercatino serale ospitato sul solettone del porto turistico.

Il programma della settimana:

Lunedì 27 agosto

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Martedì 28 agosto

Diano in Musica

live music con band e dj

Centro cittadino – ore 21.30

Mercoledì 29 agosto

Diano sottoMarina

foto e video dei nostri fondali

L’Abc del mare: i primi passi per conoscerlo

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Omaggio a Pavarotti

concerto di tre tenori

Villa Scarsella – ore 21.30

a pagamento

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Giovedì 30 agosto

Mercatino in rosa

antiquariato, modernariato e vintage

Corso Roma Ovest – tutto il giorno

Giovedi Bimbi

La Notte dei Pirati

Piazza Martiri della Libertà – ore 20.30

Venerdì 31 agosto

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Sabato 1 settembre

Sull’Onda di Settembre

Centro cittadino – tutto il giorno

Notte Bianca a tema ”Anni ’50 e ’60”

Centro cittadino – dalle ore 18

Domenica 2 settembre

3° Trofeo Open Fipsas Città di Diano Marina

gara nazionale di pesca (traina)

Porticciolo turistico – ore 7 (ritrovo), ore 8 (inizio gara)

Diano Colleziona

mercatino hobbistica e antiquariato

Via Petrarca e via S. Caterina da Siena

tutto il giorno

Sull’Onda di Settembre

Centro cittadino – tutto il giorno

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle 9 alle 19.

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it