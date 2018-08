Taggia. Tutto esaurito per la terza edizione della Notte della Strega, la gita sociale estiva organizzata dal Moto Club Valle Argentina per i propri soci ed aperta agli amici e simpatizzanti del gruppo.

Dopo il ritrovo e l’aperitivo, rigorosamente analcolico, alle 20,45 è partito il giro turistico che si è inerpicato per la Valle Armea, per attraversare Ceriana e fermarsi per un primo riordino, a Passo Ghimbegna.

Poi è iniziata la discesa verso Sanremo, con altre due brevi soste per permettere al gruppo di ricompattarsi, per raggiungere infine la Via Aurelia, dove il serpentone colorato e rumoroso dei motociclisti ha percorso le vie centrali, tra due ali di pubblico, per fare ritorno alla base.

Anche questa volta essenziale è stata la collaborazione degli amici del Carrefour Market di Bussana, che si sono occupati di rifocillare con un’ottima cena i 250 partecipanti (con 158 moto) alla manifestazione. Ed ora appuntamento al 21 ottobre, per il 29° Motogiro della Strega.