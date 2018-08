Tutti i film dei cinema di Sanremo e Ventimiglia

Sanremo. Ecco la programmazione dei Cinema di Sanremo e di Ventimiglia dal 22 agosto:

Sanremo

Cinema Ariston

mercoledì 22, giovedì 23 e da sabato 25 a lunedì 27 agosto

Hotel Transylvania 3

orario 17.30 19.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Ritz

mercoledì 22, giovedì 23 e da sabato 25 a lunedì 27 agosto

Ant Man and the wasp

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

venerdì 24 e martedì 28 agosto

Hotel Transylvania 3

orario 17.30 19.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 1

mercoledì 22 agosto

Ant Man and the wasp in 3d

orario 17.15 19.30 21.45

prezzi: intero 10 € ridotto €7

da giovedì 23 a martedì 28 agosto

Come ti divento bella

orario 17.30 19.30 21.45

lunedì 27 agosto

orario : 17.30

prezzi: intero 7 € ridotto €5

Cinema Roof 2

mercoledì 22, giovedì 23 e da sabato 25 a lunedì 27 agosto

Shark – il primo squalo

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

venerdì 24 e martedì 28 agosto

Ant man and the wasp

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 3

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

Fire Squad

orario 17.00 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 4

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

Crazy & Rich

orario 17.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

Ocean’s Eight

orario 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Centrale

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

Escape Plan 2

orario 17.30 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Tabarin

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

Il tuo ex non muore mai

orario 17.00 19.15

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

da mercoledì 22 a martedì 28 agosto

La settima musa

orario 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Ventimiglia

Teatro Comunale

giovedì 22 e da sabato 25 a martedì 28 agosto

Ant Man and the wasp

orario 17.30 21.15

prezzi: intero 6 € ridotto € 4