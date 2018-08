Turista inciampa sul sentiero delle Calandre: trasportata in ospedale

Ventimiglia. Una turista 45enne di Cuneo è rimasta ferita percorrendo il sentiero che conduce alla spiaggia delle Calandre. La donna è inciampata e sbattuto la testa contro una roccia, perdendo i sensi. All’arrivo dei soccorritori della Croce Verde Intemelia, la turista aveva ripreso conoscenza.

E’ stata accompagnata in ospedale in codice giallo di media gravità per accertamenti.