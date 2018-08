Turismo, accordo di collaborazione tra Confcommercio e Sanremo On

Sanremo. Importante accordo di collaborazione tra Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Imperia e la Rete di Imprese Sanremo On. Obiettivo rilanciare l’economia del comparto turistico attraverso iniziative di promozione, marketing, organizzazione di eventi sul territorio a favore delle aziende della Rete.

Un salto di qualità nell’ambito dei programmi e delle strategie commerciali portate avanti da Confcommercio, l’organismo di rappresentanza sindacale delle imprese del terziario maggiormente rappresentativo sul territorio che svolge anche attività di promozione e marketing. L’intesa è stata sottoscritta dai rispettivi presidenti Enrico Lupi per la Confcommercio e Roberto Berio per Sanremo On.

La rete di imprese Sanremo On è l’innovativa piattaforma on line dedicata allo shopping e alle vacanze nella città dei fiori. Il portale si propone come esclusivo strumento di viaggio alla scoperta delle migliori realtà commerciali e turistiche di Sanremo. In un clic è possibile ammirare le vetrine e le collezioni delle boutique ed essere aggiornati su iniziative e promozioni. Non solo:Sanremo On offre consigli ed informazioni su alberghi, ristoranti, eventi, strutture sportive, cinema, teatro e musica.

Sanremo on segnalerà a Confcommercio tutti i problemi e le istanze di carattere sindacale che dovessero emergere dalla Rete. Confcommercio, per parte sua, svilupperà dette tematiche proposte in ottica sindacale e nei rapporti con le Amministrazioni ed Enti preposti.

Sanremo On veicolerà le attività svolte da Confcommercio e dalla società partecipate e parallelamente Confcommercio veicolerà l’attività di Sanremo ON. Periodicamente verranno organizzati incontri fra i rappresentanti delle parti firmatarie per verificare le azioni concordate e migliorare la collaborazione. L’accordo avrà durata e validità sino al 31 dicembre 2021.