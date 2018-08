Trucchi (Semplicemente Bordighera): “Le iniziative che promuovono i prodotti locali vanno favorite”

Bordighera. Giuseppe Trucchi del gruppo Semplicemente Bordighera commenta la situazione di Campagna Amica:

“Abbiamo appreso che sabato scorso non è stato consentita la attività in piazza della Stazione di Bordighera del Mercato alimentare di Campagna Amica. Siamo solidali con gli operatori interessati e con la Coldiretti.

Riteniamo che iniziative che favoriscono l’offerta di prodotti del nostro territorio vadano favorite in ogni modo.

Basta parlare con i cittadini che frequentano questo mercato del Sabato mattina per registrare un alto gradimento.

Non è facilmente comprensibile la insistenza con la quale la attuale amministrazione sembra voler esprimere una attenzione prioritaria alla viabilità e ai parcheggi di zona stazione senza prendere nella dovuta considerazione anche qualche altra esigenza (doppio senso urgentemente riattivato in Via Roma ad esempio e ora annullamento di un mercato che occupava spazi per una sola mezza giornata alla settimana).

Chiediamo al sindaco di rivedere questa decisione in accordo con gli operatori di Campagna Amica trovando soluzioni che possano essere gradite e condivise”.