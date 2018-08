Triora, trovato l’uomo che si era perso nei boschi: sta bene

Triora. E’ stato ritrovato questa mattina, dopo una notte di ricerche, il 69enne originario di Imperia che si era perso in località Cetta. Lo hanno trovati i vigili del fuoco il località Creppo. L’uomo, che si è è perso mentre cercava funghi nel bosco, è vivo ed è in buone condizioni di salute, nonostante la notte all’addiaccio.

Le ricerche erano scattate intorno alle 19,30 di ieri. Imponente la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale), gli uomini del soccorso alpino, coordinati dall’Unità di Comando Locale del 115, che si attiva nei casi di ricerca dispersi e i carabinieri.

Inizialmente le ricerche si sono concentrate in località Cetta, frazione del Comune di Triora, dove l’anziano si era recato in auto insieme alla figlia, ma nel piccolo borgo dell’uomo non c’erano tracce. E’ stata proprio la donna ad allertare i soccorsi, non riuscendo più a rintracciare il genitore. L’ipotesi più probabile è che il 69enne si sia allontanato, magari percorrendo qualche sentiero, e avrebbe perso il senso dell’orientamento.