Triora, il coro di Andora si esibisce in piazza Reggio

Triora. Grande commozione mercoledì 15 agosto a Triora, in occasione dei festeggiamenti patronali dell’Assunta. Dopo aver ravvivato la santa messa solenne delle 10,30 nella collegiata di Triora, il coro di Andora si è esibito nel cuore dell’antico borgo, ovvero nella piazza Reggio, alle 18.

Il maestro Massimiliano Viapiano con voce emozionata ha voluto ricordare i morti di Genova in seguito al crollo del ponte dell’autostrada. Per prendere parte al dolore dei familiari ha annunciato che il programma sarebbe stato modificato, non solo riguardo alla durata ma soprattutto nei brani che sarebbero stati interpretati.

Le note di “Va pensiero”, “O Signore dal tetto natio”, “La Vergine degli Angeli”, “Ave Verum” e “Oh fortuna” – eseguite impeccabilmente – hanno sottolineato l’atmosfera di grande tristezza esistente sulla piazza stracolma. Nelle prime file erano il sindaco Massimo Di Fazio, che ha rivolto un brevissimo saluto ai presenti, e padre Massimo Crotta, cioè i rappresentanti civili e religiosi del paese. Fra i coristi era anche il presidente della Pro Triora Roberto Faraldi, che ha fortemente voluto questo evento.

Con questo gesto anche Triora, la più grande podesteria genovese di un tempo, ha voluto partecipare al grande lutto che ha colpito la Superba.