Genova. E’ crollato ponte Morandi, il viadotto che attraversa la Valpolcevera della autostrada A10. Secondo quanto riporta www.genova24.it, il disastro è accaduto poco dopo le 11,30.

Al momento non si hanno dati e notizie su persone coinvolte, ma purtroppo il tratto di autostrada era aperto e percorso da diverse autovetture e camion al momento del crollo. La parte crollata è quella che passa sopra il tratto industriale e fluviale della Val Polcevera, ma ancora non ci sono i dettagli.

Tutta la macchina del soccorso è ovviamente attivata: l’autostrada è chiusa e la viabilità urbana e della A10 è in tilt.

AGGIORNAMENTI

Agg. ore 13.05 – L’Ordine degli Infermieri di Genova ha diramato un appello a tutti gli infermieri a recarsi immediatamente nell’ospedale in cui lavorano, per poter far fronte all’emergenza e incrementare il personale.

Agg. ore 12.55 – “Le immagini che arrivano da Genova sono terrificanti. Il crollo del ponte Morandi è una tragedia di proporzioni immani e prego che non ci siano vittime. Sto cercando di raggiungere la mia città e sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri Toninelli e Di Maio. Chiunque sia sul posto dia notizie”. Lo scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.