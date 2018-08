Tre persone infette a Nizza, è allarme in Costa Azzurra per la diffusione del virus del Nilo occidentale

Nizza. L’Agenzia regionale per la salute della regione PACA, secondo quanto riporta Nice Matin, ha informato che, nel capoluogo della Costa Azzurra, tre persone sono state infettate dal “virus del Nilo occidentale”



I tre soggetti sono ora guariti e in buona salute, ma testimoniano una probabile diffusione del virus nel dipartimento.

La circolazione del virus del Nilo occidentale è attualmente seguita in Francia da un triplo dispositivo di sorveglianza negli esseri umani, nei cavalli e negli uccelli.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), tra il 27 luglio e il 2 agosto 2018, sono stati segnalati 55 casi umani in Europa, Italia, Grecia, Ungheria e Romania. L’Agenzia regionale per la salute chiede la vigilanza di operatori sanitari e strutture sanitarie per segnalare eventuali nuovi casi sospetti.

Sono state inoltre implementate temporaneamente ulteriori misure per garantire donazioni di sangue e prelievo di organi dagli abitanti delle Alpi Marittime.

Il virus del Nilo occidentale (che appartiene alla stessa famiglia di dengue, zika o febbre gialla) viene trasmesso dalle zanzare, anch’esse contaminate dagli uccelli.

L’uomo (come il cavallo) è “un ospite accidentale” che non riesce a trasmettere la malattia a sua volta, rassicura l’ARS. Che, in una dichiarazione a Nice Matin, dice: “Nella maggior parte dei casi, l’infezione da virus del Nilo occidentale è asintomatica e in alcuni casi ha una sindrome simil-influenzale (febbre, dolore, mal di testa). Può causare complicazioni neurologiche “.

Le misure sono state prese dalle autorità pubbliche del dipartimento, compresa la ricerca di altri casi in strutture sanitarie e controlli e restrizioni sulla raccolta del sangue e la raccolta di organi. L’ARS invita anche gli abitanti delle Alpi Marittime a proteggersi dalle punture di zanzara. E per questo, l’organizzazione raccomanda l’uso di diffusori elettrici (all’interno delle case), bobine insetticide (solo all’esterno) o un repellente per la pelle sulle zone della pelle scoperte (dopo aver consultato un farmacista).