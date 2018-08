Sanremo. Tre esclusivi appuntamenti Vip per festeggiare il Ferragosto e il periodo delle vacanze estive al Roof Garden. Il primo grande evento già domani 11 agosto: il Roof Garden sarà piacevolmente “invaso” dai “Mascalzoni Latini” e Tatiana Thomas.

Il 14 agosto verrà proposta la serata esclusiva con uno degli attori show man più richiesti: Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers. Il 18 agosto musica travolgente con Gin & Friz party band ma anche comicità con Anna Maria Barbera. A settembre Noemi, un grande nome che riempie gli stadi proporrà le sue canzoni più intense per salutare l’estate.

Sottolinea Casinò Spa: “Il nostro programma si riconferma come una componente importante nell’ambito del calendario turistico sanremese, per l’esclusività e la grande qualità proposta. Nomi come Peppino Di Capri, Noemi Nino Frassica, Anna Maria Barbera, solo per citarne alcuni, hanno scritto pagine importanti nella storiadell’intrattenimento anche a livello internazionale e caratterizzano fortemente la nostra offerta, premiata dal gradimento dei nostri visitatori. Auguriamo a tutti un buon Ferragosto, e ringraziamo tutta la nostra squadra per l’impegno profuso, basilare per realizzare una politica dell’accoglienza efficace e mirata.”

Questi i prossimi eventi, ad agosto, al Roof Garden alle 20.30

Domani sabato 11 agosto

MASCALZONI LATINI e TATIANA THOMAS

MASCALZONI LATINI

Robbie Williams, Jovanotti, Maroon5, Gustavo Lima, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Max Pezzali, Negramaro, Michel Telò: tutto in un’unica scaletta! I Mascalzoni Latini offrono uno show sempre aggiornato e sorprendente tra musica di oggi e di ieri. Un viaggio nella migliore musica pop dance di tutti i tempi, eseguita di musicisti e cantanti di alto livello. Il gruppo fonde un repertorio che incontra trasversalmente i gusti più attuali del pubblico. Da una parte la “latina” più conosciuta, dall’altra la musica italiana, con i successi degli ultimi Festival della canzone italiana, e ancora il revival con gli evergreen degli anni ’70, in un mix di pezzi ballabili e brani più morbidi e conosciuti da tutti.

Ritmo, ballo, sensualità, il viaggio attraverso la musica de I Mascalzoni Latini coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di energia e amarcord. Tatiana Thomas si forma professionalmente con la danza classica, dove apprende il rigore, la precisione, ma anche la grazia e il senso delle linee. Diventata ballerina professionista, scopre la passione per il mondo del circo e quello per le discipline aeree che offrono la possibilità di disegnare linee quasi fossimo in un’altra dimensione. Con lo stesso rigore e la volontà di spingersi sempre oltre, decide di unire le sue due passioni: la danza e l’acrobatica aerea. Sviluppa, così, il suo lavoro attorno a un universo artistico sempre pieno di poesia.

Se la sua “base creativa” per prove e allenamenti resta la Francia, Tatiana Thomas viaggia senza sosta in tutto il mondo per presentare i diversi numeri in solitaria o in coppia che la vedono protagonista su tessuti aerei, cerchi, trapezi o in performance di pole dance e con uno speciale freestanding “lollipop”. Tatiana si è esibita, tra gli altri, al Théâtre des Folies Bergères a Paris, al Nikaïa di Nizza, allo Sporting Club di Montecarlo, a Strasburgo e Lione, e ancora ha partecipato ad eventi internazionali a Tahiti, in Madagascar, Ungheria, Cina, Guadalupa e Nuova Caledonia, solo per citare alcuni. I suoi spettacoli si caratterizzano per essere vere danze sospese nell’aria, realizzate con grazia e femminilità che, al contempo, incontrano rare doti fisiche, dinamismo e atleticità.

Martedì 14 agosto

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers band formata da sei formidabili musicisti (il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio). Lo show è un originale e coinvolgente viaggio musicale, formato da oltre cento brani rivisti e corretti. Ci saranno brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc… Nel corso della serata troveranno spazio anche medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Lucio Battisti e alla canzone italiana, ovviamente rivisitata alla “Frassica”.

Sabato 18 agosto

GIN & FITZ party band e ANNA MARIA BARBERA

Anna Maria Barbera

Non tutti sanno che Anna Maria Barbera, nota al grande pubblico per la tenera quanto provocatoria forza di Sconsy (Zelig), ha un curriculum che esula dal comico. Giovanissima, è corrispondente per L’Ora di Palermo, testata autorevole di quel periodo, dove firma ampie interviste per la pagina dello spettacolo. Fra i grandi nomi incontrati, Giorgio Gaber, Glauco Mauri, Andrej Konchalovsky, Antony Queen, Antonio Gadés, Omar Sharif, Robert De Niro.

Con un monologo di cui è autrice, l’esordio fiorentino. «Sei nata per fare l’attrice» le dirà Giorgio Albertazzi. Autrice e interprete eclettica unisce ai suoi testi la vocalità. “Ma Voi….Come Stai?” è il il titolo dell’ultimo spettacolo di Anna. Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del computer e del cellulare. La moderna ‘magia’ di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo.

Così Sconsy si rivolge all’amato Pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa, cercando con intimo rigore ma non senza l’ironia profonda che la contraddistingue, quel sentimento della Vita, quel famoso gusto pieno che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce.

Comicità e Sensibilità dunque, i due emisferi di una Stella che brilla sulla carriera di Anna Maria Barbera. In questo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito nei più prestigiosi teatri italiani, Anna viene accompagnata da band di formidabili musicisti.

Gin & Fitz Party Band

Gin & The Fitz è una band che propone tutto il meglio della musica dance anni 70’e 80′, senza disdegnare un tuffo negli anni ’60. Uno spettacolo coinvolgente che ti trasporta nella magica atmosfera di quegli anni con le maggiori hits di Donna Summer, Gloria Gaynor, Earth Wind and Fire , Lionel Ritchie e tanti altre.

Per seguire gli spettacoli al Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00. Nei fine settimana e dal 10 al 19 agosto tutte le sere sono allietate dal piano bar.

