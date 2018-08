Trasporti e sanità: a Sanremo l’incontro tra FdI, Sonia Viale e Gianni Berrino

Sanremo. Ieri sera, il dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia unitamente alla dirigenza territoriale rappresentata da Massimiliano Iacobucci, Fabrizio Cravero e Luca Lombardi, ha incontrato la vice Presidente della Regione Liguria nonché Assessore alla Sanità Sonia Viale e l’assessore ai Trasporti ed al Turismo Gianni Berrino, per dibattere ed approfondire le tematiche riguardanti questi importanti assessorati anche alla luce delle problematiche nate a seguito del crollo del “Ponte Morandi” le quali coinvolgono tutto il territorio ligure.

L’incontro è stato molto proficuo e soprattutto chiarificatore alla luce delle notizie apparse

ultimamente sui media riguardanti la riorganizzazione delle strutture ospedaliere di cui al D.M.

70 conosciuto anche come decreto Balduzzi. Il dibattito, ha permesso di comprendere le problematiche della sanità che al momento sussistono dopo il grave avvenimento che ha colpito Genova e, nello stesso tempo, tutti i collegamenti per raggiungere le strutture ospedaliere del Capoluogo.

Un problema che coinvolge sia il privato cittadino che gli operatori, quali le autoambulanze e tutti i mezzi sanitari che utilizzano la rete autostradale per raggiungere centri diagnostici e nosocomi specializzati. Abbiamo appreso quindi l’enorme mole di lavoro messa in campo dalla Regione Liguria, per agevolare, in questo momento di emergenza, il raggiungimento delle sedi ospedaliere

potenziando, ad esempio, il trasporto su rotaia.

Riteniamo quindi opportuno far conoscere l’impegno che la Regione Liguria ha messo in campo

e che, a nostro modesto parere, anche i Sindaci del ponente dovrebbero supportare soprattutto in

un periodo di emergenza come questo. A tal proposito chiediamo al Sindaco di Sanremo, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci Asl 1, il quale esercita funzioni di indirizzo e valutazione anche in materia di riordino dei servizi socio-assistenziali, al cui tavolo partecipano i Sindaci del comprensorio imperiese, la dirigenza Asl oltre all’assessore Regionale, in questo momento di emergenza, quante riunioni sono state convocate dal tragico avvenimento?

Quale contributo ha dato in veste ufficiale il Comune di Sanremo tramite appunto questo importante Comitato ristretto, circa la problematica della riorganizzazione delle strutture ospedaliere, come quella di gastroenterologia?