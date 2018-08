Trafficava eroina in treno dall’Italia alla Francia passando per Ventimiglia, arrestata “pendolare” dello spaccio

Nizza. Una cinquantaseienne nizzarda è stata processata questa mattina in Tribunale per traffico di droga. Secondo quanto scrive Nice Matin, è sospettata dagli agenti della brigata anti-narcotici della Police Nationale, trasportare, dall’Italia passando per Ventimiglia, bottiglie piene di eroina, almeno due volte a settimana.

E’ stata scoperta grazie ad un sistema di sorveglianza installato dall’inizio del mese nella stazione ferroviaria di Riquier SNCF. Lunedì notte, è stato deciso di fermare la sospetta che proveniva dall’Italia.

Aveva con se 11,6 g di eroina, ma avrebbe ammesso di averne importato un totale di 240 g in sei mesi per il suo consumo personale, ma anche per alcuni clienti.