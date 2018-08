Sanremo. Si è svolta la terza giornata del Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

Sampdoria – Monaco 2 – 0 Reti: 30’ Ercolano, 50’ Volpe

Ritmi molto bassi e partita quasi soporifera nella prima frazione, con una sola conclusione degna di nota, quella di

Gaggero che al 20’ costringe l’estremo difensore biancorosso a mettere in angolo. Il Monaco imbriglia bene la

Sampdoria e il primo tempo scorre senza ulteriori emozioni. Al ritorno dagli spogliatoi i blucerchiati trovano il gol dopo cinque minuti con Ercolano. L’intensità della gara, però, si alza solamente sul finire del tempo. I monegaschi sprecano una clamorosa palla gol con Veiga Caldeira e la Sampdoria risponde con un palo di Morando e un eccesso di egoismo di Mamona che non sfrutta un’occasione favorevolissima. Allo scadere Volpe prende in controtempo tutta la difesa avversaria e trafigge un incolpevole Baranes per il definitivo 2-0.

Genoa – Monaco 1 – 0 Rete: 45’ Viola

Meglio il Genoa in avvio di gara. Dopo pochi minuti Hanxari colpisce il palo su punizione e sulla ribattuta Orvieto

calcia incredibilmente alto da pochi passi. I rossoblù amministrano, ma sulla prima occasione monegasca la difesa

del Genoa si salva con affanno. Il Monaco prende coraggio e si rende ancora pericoloso con Veiga Caldeira

mentre il Genoa fatica a pungere, pur mantenendo il pallino del gioco. Nella ripresa la partita perde gradualmente di intensità e solamente al 45’ il Genoa trova la via del gol con Viola, il migliore dei suoi, che dal limite non lascia scampo a Baranes e permette al Grifone di affiancare in classifica la Sampdoria prima dello scontro diretto decisivo per l’accesso alla finale.

Genoa – Sampdoria 0 – 2 Reti: 12’ e 31’ Volpe

Derby con una finale in palio quello tra Genoa e Sampdoria. Dopo un avvio di marca rossoblù, i blucerchiati

prendono in mano le redini del gioco e al 12’ sbloccano il risultato con Volpe che finalizza una bella azione corale.

Il Genoa accusa il colpo, tuttavia nel finale di tempo Nesci ha la palla gol per riportare in parità il risultato, ma la

sfera viene allontanata sulla linea di porta da un disperato intervento di un difensore avversario. Nella ripresa bastano sei minuti alla Sampdoria per chiudere virtualmente la pratica e i blucerchiati lo fanno nel migliore dei modi con una spettacolare rovesciata di Volpe che sale a quota 3 reti segnate, agganciando il cuneese Gaboardi in testa alla classifica cannonieri. Al 38’ Zovko salva la porta blucerchiata su un colpo di testa di Bamba sugli sviluppi di un corner. La gara si chiude sul 2-0 e i blucerchiati sono la prima finalista dell’edizione 2018 del Torneo Internazionale

Carlin’s Boys.

CLASSIFICA FINALE:

SAMPDORIA 6, GENOA 3, MONACO 0

LE FORMAZIONI.

Sampdoria: Zovko, Ercolano, Zucca, Yepes, Doda, Obert, Somma, Gualandri, Morando, Tacchini, Gaggero.

A disposizione: Saio, Aquino, Miceli, Mamona, Vieira, Paoletti, Volpe, Trimboli

Allenatore: Felice Tufano

Monaco: Baranes, Guillaumet, Kuci, Quenault, Akou, Djerir, Berbouchi, Vidiez, Ethe, Azarou, Kouban Mbanga.

A disposizione: Semedo Varela, Ndoze Dondo, Veiga Caldeira, Demoniere, De Sousa, Wurtz

Allenatore: Stephane Pomies

Genoa: Della Pina, Orvieto, Boci, Ghigliotti, Bolcano, Hanxari, Panait, Castiglione, Viola, Romio, Baccherotti

A disposizione: Allarmati, Patini, Biaggi, Broso, Zanetti, Nesci, Vassallo, Bamba, Piccardo, Del Prete

Allenatore: Marco Oneto