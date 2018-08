Torneo Internazionale Carlin’s Boys, il programma della terza giornata

Sanremo. Grande attesa per il triangolare che si svolgerà questa sera allo Stadio Comunale di Sanremo e che metterà in palio un posto per la finale di sabato pomeriggio del Torneo Internazionale Carlin’s Boys. A scendere in campo saranno il Monaco, reduce dalla vittoria di martedì sera, e le due genovesi.

Di seguito il programma della serata:

Ore 18:30 Sampdoria – Monaco

Ore 19:45 perdente Sampdoria/Monaco – Genoa

Ore 21:00 vincente Sampdoria/Monaco – Genoa