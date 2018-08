Sanremo. Si è svolta la seconda giornata del Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

Savona – Albissola 0 – 1 Rete: 16’ Crovetto

La seconda giornata del Torneo Internazionale Carlin’s Boys si apre con l’atteso derby tra Savona e Albissola. Da

una parte i campioni regionali 2002, dall’altra gli Allievi di una società appena sbarcata tra i professionisti.

Trenta secondi dopo il via subito ceramisti pericolosi con Crovetto che sfiora il palo con un imperioso colpo di testa.

Partita equilibrata, ma è l’Albissola a creare maggiori pericoli in area avversaria. Al 13’ un tiro-cross di Brollo

attraversa tutta la porta spegnendosi a lato. E’ il preludio al gol che arriva al 16’, su un calcio di rigore decretato dal

direttore di gara tra le proteste dei savonesi. Sul dischetto si presenta Demetri, Parodi respinge ma non può nulla

sul tap-in vincente di Crovetto.

Nella ripresa la prima occasione è per il Savona con un tiro di Gaggero, alzato in corner da Ferrari. Nel finale di

tempo l’estremo difensore del’Albissola è ancora protagonista quando chiude lo specchio a D’Amoia e Gambetta. I

savonesi provano, invano, l’assalto finale, ma è l’Albissola a fallire il colpo del ko in pieno recupero, prima di

portare a casa l’intera posta in palio.

Entella – Savona 6 – 5 d.c.r. Reti: 7’ De Simone (E), 18’ D’Amoia (S)

Savona costretto a vincere per rimanere ancora in gara per il passaggio del turno, ma contro l’Entella fin dai primi

minuti si vede soprattutto il possesso palla dei chiavaresi. La prima occasione, però, è di marca savonese con un

gran tiro dalla distanza di Sciutto che trova la respinta di Di Stasio. Lo scampato pericolo risveglia l’Entella che, due

minuti più tardi, trova il vantaggio con De Simone. I levantini sembrano in grado di gestire il vantaggio, ma su calcio

da fermo dal limite dell’area arriva il pareggio del Savona con D’Amoia. Nel finale di tempo sale in cattedra Parodi,

decisivo in tre occasioni sugli avanti avversari.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio dei primi 25 minuti. Parodi salva il Savona al 5’ e su capovolgimento di

fronte un’insidiosa conclusione di Gibilaro esce di poco. Le emozioni si concentrano, infine, negli ultimi giri di

lancette. Il portiere savonese è ancora decisivo e allo scadere Donato porta clamorosamente in vantaggio i

biancoblu (oggi in maglia gialla), ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dal dischetto, i chiavaresi sono più precisi e si

impongono al sesto rigore.

Albissola – Entella 0 – 2 Reti: 12’ Villa (E), 41’ Cascone (E)

Sfida decisiva tra Albissola ed Entella per il passaggio del turno. La prima palla gol (8’) è per l’Entella con Villa che,

servito da De Simone, conclude a lato. Quattro minuti dopo lo stesso Villa si incarica di una punizione da oltre venti

metri e la infila magistralmente nel sette, senza lasciare scampo a Ferrari. L’Entella gestisce senza patemi la sfida

e lascia pochissimi spazi ai ceramisti.

Nella ripresa Albissola subito pericolosa con Bertora, ma Di Stasio blocca facilmente. La partita scorre senza

grandi sussulti e i chiavaresi amministrano il gioco per poi chiudere poi il discorso qualificazione con il raddoppio

siglato da Cascone.

CLASSIFICA FINALE: ENTELLA 5, ALBISSOLA 3, SAVONA 1

LE FORMAZIONI.

Savona: Parodi, Barisone, Campaniello, Chiappori, Di Santo, Gambetta, Nardi, Savasta, Gaggero, Gibilaro,

D’Amoia.

A disposizione: Ranieri, Cavalleri, Deri, Donato, Sciutto, Russello, Farci, Basso

Allenatore: Cesare Errico

Albissola: Ferrari, Bertora, Orlando, Porotto, Gandolfo, Minutelli, Brollo, Ponzo, Crovetto, Demetri, Romano

A disposizione: Ventura, Faucci, Curci, Bergonzi, Marzi, Cimolato, Scarfì, Botto, Staffini

Allenatore: Marco Marzi

Entella: Di Stasio, Garbarino L., Luzzetti, Parigi, Scaldarella, Grosso, Mogos, Bilanzone, Villa, De Simone,

Cascone .

A disposizione: Balducci, Garbarino A., Cannone, Gualtieri, Mazzali, Fall, Norrito, Rosset, Olivieri

Allenatore: Gennaro Volpe