Torneo Carlin’s Boys, l’Empoli torna a calcare il prato del Comunale di Sanremo

Sanremo. Vincitore del Torneo Carlin’s Boys nel 2002 e nel 2007, l’Empoli tornerà a calcare quest’anno

il prato del Comunale di Sanremo. Pur trattandosi di una società “piccola”, quella toscana è una delle realtà più floride del calcio giovanile italiano, con grandi investimenti annuali dedicati esclusivamente al vivaio.

Nel 2014, il club toscano è stato inserito nella top-50 dei settori giovanili mondiali e a conferma di ciò, basta pensare che sono cresciuti proprio nell’Empoli alcuni giocatori che hanno calcato i campi di mezza Europa come Vincenzo Montella, Totò Di Natale o il più giovane Daniele Rugani.

Con queste premesse, il club toscano verrà in Liguria con l’obiettivo di conquistare il torneo per la terza volta. L’esordio è previsto per venerdì 31 agosto, alle ore 18:30, quando l’Empoli affronterà una squadra promossa dalla prima fase Elite. Gli azzurri saranno guidati da Rosario Pergolizzi, ex difensore di Napoli, Bologna ed Ascoli, che ha collezionato oltre 300 presenze tra Serie A e Serie B.