Terminato il torneo Open “Intesa Sanpaolo” sui campi del circolo “Tennis Sanremo”

Sanremo. Terminato il torneo Open di tennis “Intesa Sanpaolo” sui campi in terra rossa del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia.

Davanti ad un folto pubblico si sono disputate domenica mattina le due finali del torneo di tennis Open.

Nel singolare femminile ha trionfato la giocatrice Gardella Federica dello Sporting Torino di classifica 2.4 sulla giocatrice Franzè Claudia del CT Bari di classifica 2.7 con il risultato di 6/1 6/3.

Nel singolare maschile Campo Antonio del TC Palermo, di classifica 2.2 ha prevalso su Civarolo Matteo del TC Finale, di classifica 2.3 con il risultato di 6/0 6/2.

Le semifinali femminili avevano visto Gardella Federica prevalere su Bonello Rebecca per 6/4 6/2 e Franzè Claudia su Costa Federica per 6/3 6/0 mentre nel singolare maschile Campo Antonio aveva prevalso su Bellezza Gianluca per 6/1 6/4 e Civarolo Matteo su Giannuzzi Alessio per 6/3 7/6. Alla cerimonia di premiazione presente l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Eugenio Nocita e il giudice arbitro Guido Buonafede.

Archiviato il torneo Open, lunedì 27 agosto inizia il torneo Master Open del Ponente Ligure “Intesa Sanpaolo” riservato agli 8 giocatori che si sono messi maggiormente in luce nel circuito estivo dei tornei Open di tutto il Ponente Ligure.

Gli otto giocatori selezionati saranno: Naso Gianluca, classifica 2.1, testa di serie n.1, Campo Antonio, classifica 2.2, testa di serie n.2, Della Tommasina Davide, classifica 2.2, testa di serie n.3, Civarolo Matteo, classifica 2.3, testa di serie n.4, Grammaticopolo Biagio, classifica 2.4, Bombara Gabriele, classifica 2.6, De Berchi Andrea, classifica 2.6, Tosi Matteo, classifica 2.7. La formula sarà quella del torneo ad eliminazione diretta, con finale prevista per mercoledì 29 agosto. Giudice arbitro Guido Buonafede.