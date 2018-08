Tentata violenza sessuale a Ventimiglia: 17enne denuncia straniero

Ventimiglia. Un 17enne ha denunciato una tentata violenza sessuale che sarebbe avvenuta su una spiaggia della città di confine.

Il giovane, che si è rivolto al commissariato di polizia di via Aprosio, ha dichiarato che uno straniero, probabilmente un migrante africano, ha iniziato a seguirlo nel suo tragitto verso le spiagge a partire dallo scorso giugno.

Avance via via sempre più insistenti fino all’episodio oggetto di denuncia: lo straniero, del quale il giovane ha fornito un preciso identikit agli agenti, avrebbe allungato le mani in spiaggia.

A seguito della denuncia, la polizia sta passando al setaccio la città alla ricerca dell’uomo.