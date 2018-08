Tennistavolo Sanremo escluso dalla Festa della Città e dello Sport: “Non è la prima volta”

Sanremo. Il Tennistavolo Regina Sanremo, C.S.A. in provincia di Imperia dal 1992, non è stato invitato alla Festa della Città e dello Sport Matuziano 2018.

“Non è la prima volta – fa sapere il presidente Raffaele Regina – Anche per la Notte Bianca dello Sport Matuziano era successo. Ennesimo invito non pervenuto”. “Finalmente un po’ di pioggia per rinfrescare l’idee a chi sta nella stanza dei bottoni dell’amministrazione comunale di Sanremo - continua – Questa sera le strade principali della città di Sanremo saranno invase dagli atleti agonisti ed amatoriali matuziani, Molte associazioni locali mancano all’appello ed alcune da fuori saranno presenti – Non si capisce il perché ? Noi vera “Gente di Sport” siamo onorati nell’ospitare sodalizi stranieri, ma nel venire a conoscenza di eventi della propria città tramite i canali d’informazione rimane vera follia”.

“Il sottoscritto Raffaele Regina in qualità di:

a) presidente della “A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo”, fondata nel 1975, stella di bronzo al merito sportivo Coni 1991, con sede presso la Palestra Colombo di Piazza Nota 5., sodalizio in procinto di aprire le ostilità agonistiche 2018-19 nella Serie “B” Nazionale Femminile, nella Serie “C” Nazionale Maschile ed altre Serie Regionali e Provinciali. Organizzatore periodico di vari tornei pongistici a diversi livelli e con fiore all’occhiello del “Meeting Internazionale Open Europa” che con il 2018 è giunto alla 43° edizione;

b) presidente provinciale dal 1992 dell’E.P.S./C.O.N.I. “Centri Sportivi Aziendali Industriali” da sempre promotore di numerose discipline sportive e già stimato collaboratore della “Notte Bianca” ideata dal compianto “Pepi Morgia” dal 2005;

c) rappresentante UNICEF per le Città di Sanremo e Taggia dal 2018.

Con questo, si pensa lusinghiero curriculum, l’assessore allo Sport Eugenio Nocita si scusa dicendo che probabilmente gli uffici comunali competenti non posseggono i nostri indirizzi sociali, indirizzi email e tanto meno recapiti telefonici. Dulcis in fundo non è la prima volta in quanto risulta essere l’ennesimo invito non pervenuto! Si lasciano le considerazioni finali alla cittadinanza sportiva e non!!!” – afferma.