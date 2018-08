Temporali in arrivo in Ligura, allerta verde nell’Imperiese

La Protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo, emanata da Arpal:

· Gialla per temporali sui bacini piccoli e medi delle zone B – C – D – E dalle 20.00 di oggi, venerdì 24 agosto, alle 23.59 di domani, sabato 25 agosto

Nella mattinata di domani verranno effettuate ulteriori valutazioni sulla fase di uscita dell’allerta, che potrebbe riguardare anche la prima parte della giornata di domenica.

La situazione: Una perturbazione atlantica interesserà la nostra regione nella giornata di domani, ma già dalle prossime ore avremo elevate condizioni di instabilità, che dovrebbero essere caratterizzate da due fasi più intense. Quest’oggi è attesa la formazione di un minimo sul mar ligure, che determinerà, soprattutto sul centro levante regionale e dalla serata di oggi, alta probabilità di temporali forti alternati a schiarite. Associati al passaggio del fronte, previsto nella notte fra sabato e domenica, saranno possibili venti con raffiche sui crinali esposti fino a 100 km/h e un aumento del mare fino a molto mosso, con periodo lungo (l’intervallo fra un’onda e l’altra) nell’ordine degli 8 secondi.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

Oggi, venerdì 24 agosto: Aumento dell’instabilità con precipitazioni in prevalenza temporalesche. Nel pomeriggio i temporali saranno di intensità moderata con una bassa probabilità di fenomeni forti soprattutto nell’entroterra (zone DE ed interno di ABC); da sera alta probabilità di temporali forti sul centro-Levante (zone BCDE).

Domani, sabato 25 agosto: Condizioni di marcata instabilità per tutta la giornata. Non si escludono schiarite ma la probabilità di temporali forti resterà alta su BCDE, bassa su A. In serata rinforzo dei venti da Nord su tutte le aree con venti medi attorno ai 50-60 km/h e raffiche sui crinali fino a 100km/h.

Dopodomani, domenica 26 agosto: Su tutte le aree e fino al mattino bassa probabilità di temporali forti. Venti forti da Nord con raffiche di burrasca o burrasca forte, in calo.

Che cosa sono i temporali forti o organizzati – I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

In allegato: la cartina della Liguria con le zone coinvolte nell’allertamento, la scansione oraria dell’allerta e l’infografica nazionale per l’allerta gialla.