Teatro, musica, film e sport: gli eventi estivi di Ospedaletti

Ospedaletti. Sabato 11 agosto dalle 21.30 sulla pista Ciclopedonale e in Piazza IV Novembre si terrà la quarta edizione di “Ratata-Splash festival degli artisti di strada”. Il teatro dei Mille Colori, grazie all’infaticabile lavoro di Salvatore Stella, ha raccolto accanto a sé una Street band e artisti di strada nazionali ed internazionali, con cui incanterà, in quattro punti, il pubblico con delle performances inusuali.

Maghi/illusionisti, spettacolo di micro-teatro, Trampolieri /Clown e musica itinerante ….tutto in un festival, tutto in una sera. Domenica 12 e lunedì 13 dalle 20 presso la Bocciofila Lanteri di Ospedaletti si svolgerà il torneo di bocce a coppie per dilettanti “Le cassarole”, che come dice il nome permetterà a tutti di giocare e non vergognarsi delle “bocciate”. Iscrizioni in loco. Sempre domenica 12 in Via Roma dalle 21 si svolgerà il 6^ Torneo di Burraco “Città di Ospedaletti” iscrizioni in loco a partire dalle 20.40.

Lunedì 13 alle 21.30 in Piazza San Giovanni continua la Rassegna Film Family in collaborazione con l’Associazione Oltre il Cristallo di Dolceacqua, con la proiezione del film d’animazione “Paddington 2” di Paul King. Ancora una rappresentazione per bambini subito dopo ferragosto, giovedì 16 alle 21.30 in Piazza IV Novembre con il Teatro dei Mille Colori e lo spettacolo poetico – comico “La valigia delle storie”. Festoni e bandierine di color arancio incominciano a spuntare lungo le vie della città delle rose che si prepara alla festa clou dell’estate.

Venerdì 17 agosto tutto il centro paese a partire dalle ore 19.00 sarà protagonista con sport, musica e shopping: “Notte Orange Sport” in Via XX Settembre, Pista ciclabile e Piazzale al Mare: esibizioni delle

associazioni sportive.(Beach volley, basket, tennis, calcio, esibizioni fitness, ballo, judo, muay

thai, calciobalilla….ecc ecc). “Notte Orange Musica” in Piazza IV Novembre concerto con “I compagni di Viaggio-De Gregori Cover Band” – Via XX Settembre con “Dj & Company” – Piazzetta Sant’Erasmo il

“Duo Pan e Pumata”. “Notte Orange Shopping” in Via Roma: apertura in ore serali delle attività commerciali e mercatino dell’artigianato e ingegno con band itinerante “I Vagabondi” a cura di Floriana

Arte & Party . E non solo troverete altre iniziative di locali pubblici privati che come ogni anno si vestono d’arancio e animano il tardo pomeriggio e sera. Per finire breve descrizione del week-end post ferragostano

Sabato 18 dalle 8 alle 18 sul Corso Regina Margherita il mercatino dell’Antiquariato” curato dall’associazione Belle Époque con decine di bancarelle, provenienti anche dalla vicina costa azzurra, con curiosità e oggetti da collezionismo.

Domenica 19 agosto “XVIII Marcia del Golfo”. Una marcia non competitiva di km 5 oppure di km 10 (un pochino più impegnativa) con partenza alle 18 presso “La Piccola- ex scalo merci” pista ciclopedonale . Tutti gli appassionati, coloro che vorranno fare un poco di sport o solo una passeggiata in compagnia potranno

iscriversi al costo di € 12,00 tramite posta elettronica (indicando nome/cognome/ data di nascita/provenienza/taglia T-Shirt) a gosoale@cheposta.com entro le 20 di sabato 18 agosto oppure direttamente il giorno dell’evento presso la partenza dalle 11 entro le 16 il tempo di visionare il percorso,

indossare la maglietta……..e alle ore 18.00 tutti in marcia. Chiude la domenica 19 agosto il concerto “C’è qualcosa che non scordo” tributo alle canzoni di Lucio Battisti con i “Nuovi Solidi.