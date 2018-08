Tasse a Ventimiglia, in arrivo gli accertamenti Tares 2013

Ventimiglia. Nell’ambito dell’ordinaria attività di accertamento dell’Ufficio Tributi sono emerse alcune discrasie nelle posizioni dei mancati contribuenti, anche parziali, in merito ai pagamenti della Tares anno 2013.

È stato chiesto al contribuente di verificare o compensare la propria condizione a partire da quel determinato anno in cui si è passati dalla Tarsu alla Tares. Gli avvisi spediti rientrano nella normale attività dell’Ufficio, che è sempre disponibile a prestare assistenza al cittadino per chiarire procedure e guidare alla risoluzione dei propri singoli casi.

Se in seguito alla nuova classificazione della categoria non domestica di appartenenza si è verificato un cambio nell’importo della Tare l’utente è invitato a recarsi in ufficio dove verrà valutata la propria posizione, ricalcolata o rimborsata la quota versata per il pagamento della tassa rifiuti. Per cui entro il corrente anno verrà inoltrata una comunicazione anche a tutte le persone che hanno una posizione a credito e non solo a debito.